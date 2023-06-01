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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذفها فورا.. 100 تطبيق خطير يتجسس عليك.. إليك القائمة كاملة

احذفها فورا.. 100
احذفها فورا.. 100 تطبيق خطير يتجسس عليك

اكتشف عدد من الباحثين في مجال الأمن السيبراني وحدة برامج تجسس داخل عشرات التطبيقات المختلفة، وأطلقوا عليها اسم "SpinOk" حيث يمكن لبرامج التجسس هذه سرقة البيانات الخاصة المخزنة على أفضل هواتف أندرويد وإرسالها إلى خوادم يتحكم فيها الهاكرز. 

 

وبحسب مجلة BleepingComputer فإن برامج التجسس  SpinOk تضم عددًا من الأنشطة الضارة في الخلفية، والتي تم اكتشافها أثناء فحص بيانات مستشعر هواتف أندرويد، وقام عدد كبير من المستخدمين بتنزيلها على هواتفهم.  

 

وعثر الباحثون على 101 تطبيقًا تم تنزيله أكثر من 421 مليون مرة من متجر Google Play، وتمت إزالة معظم التطبيقات المتأثرة من متجر Play ، ولكن لم تتم إزالة جميع التطبيقات بعد. 

 

وينصح الباحثون أنه إذا كان لديك أي من هذه التطبيقات مثبتة على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد ، فمن المستحسن حذفها على الفور. ومع ذلك ، تمت إزالة برنامج التجسس في أحدث إصدارات العديد من هذه التطبيقات. 

 

ويمكنك التحديث إلى أحدث إصدار بدلاً من إزالتها بالكامل، ومع ذلك ، فمن الأفضل على الأرجح حذف هذه التطبيقات من أجل سلامتك.

 

وبمجرد إضافة هذه البرامج إلى أحد التطبيقات المتأثرة ، تتصل مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) المكونة من برامج تجسس أخرى بخادم بعيد لتنزيل قائمة من مواقع الويب التي تُستخدم لعرض الألعاب بداخلها.

 

وفقا للمجلة فإنه يجب على المستخدمين حذف جميع التطبيقات الخطيرة التي تم اكتشافها وذلك للاحتياط من التعرض لسرقة بيانات الخاصة وأيضا تدمير أجهزتك جراء برامج التجسس هذه. 

 

وتعد أبرز هذه التطبيقات والتي تم تحميلها من خلال عدد كبير من المستخدمين: 

 

Noizz: محرر فيديو مع موسيقى
Zapya - نقل الملفات ، المشاركة 
vFly: محرر فيديو وصانع فيديو 
MVBit - صانع حالة فيديو 
Biugo - صانع الفيديو ومحرر الفيديو 
Crazy Drop  
Cashzine - 
رواية Fizzo
CashEM
 

وفي هذا الرابط يمكنك تصفح القائمة كاملة 

 

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