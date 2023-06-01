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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظات مروعة لانقلاب سيارة فتاة 120 قدما في الهواء بأمريكا

لحظات مروعة لانقلاب
لحظات مروعة لانقلاب سيارة فتاة 120 قدما في الهواء بأمريكا

وثق مقطع فيديو صادم لحظات  انقلاب سيارة فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، في الهواء على أحد الطرق السريعة بمدينة تالاهاسي، عاصمة ولاية فلوريدا الأمريكية. 

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل”، خلال الساعات القليلة الماضية، كيف اصطدمت سيارة الفتاة بشكل خاطئ بمنصة سحب ثابتة على الشاحنة بسرعة عالية. 

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مصير الفتاة 

وبسبب هذا الاصطدام المروع، طارت سيارة الفتاة في الهواء 120 قدما، حيث أصيبت بجروح بالغة نقلت على أثرها إلى المستشفى فورا مع نجاتها من الموت. 

وتتلقى الشابة الأمريكية العلاج الآن، رافضة أي مقابلات إعلامية لعدم قدرتها على التحدث إثر الحادثة المروعة. 

صورة من الحادثة

 

 

انقلاب سيارة الطرق السريعة تالاهاسي فلوريدا الأمريكية طارت سيارة أمريكا

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