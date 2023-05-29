مصرع فرنسيين اثنين في حادث اصطدام بين طائرتين خفيفتين جنوب تونس.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد مصرع فرنسيين اثنين إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين جنوب تونس.

وأوضحت أنه لقي فرنسيان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين تستعملان في سباق سياحي للطائرات الخفيفة في محافظة توزر التونسية (جنوب)، بحسب متحدث باسم الحماية المدنية.

وأشارت إلى أنه رجح المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية معز تريعة أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرتين خلال مسابقة للطائرات الخفيفة تقام في منطقة توزر جنوب تونس، التي يرتادها آلاف السياح سنويا للتمتع بتضاريسها الصحراوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة لفرانس برس: "إن الحادث وقع السبت وأسفر عن مقتل فرنسيين وجرح اثنين آخرين" بالقرب من منطقة "شط الجريد".