وسط ترقب سعودي.. اجتماع حاسم يحدد مصير بنزيما مع ريال مدريد

آكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد، سيعقد اجتماعا مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، لحسم مستقبله.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر":"كريم بنزيما سيتحدث مرة أخرى إلى مجلس إدارة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، اليوم الخميس".

وأضاف:" يشعر نادي اتحاد جدة السعودي أنه بذل قصارى جهده للتعاقد مع كريم بنزيما".

وتابع:"مصادر سعودية متفائلة بالتعاقد مع بنزيما لكنها ما زالت تنتظر الضوء الأخضر النهائي خلال الساعات المقبلة".

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن نادي اتحاد جدة قدم عرضا للنجم الفرنسي كريم بنزيما بقيمة 200 مليون يورو، للتعاقد معه لمدة موسمين.

وينتهي عقد كريم بنزيما بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي ناد في الصيف المقبل "مجانا"، دون الرجوع لإدارة ناديه.