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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس «مسافرون» يضع تصورا لتحقيق شراكة مصرية عربية تستقطب ملايين السياح للمنطقة

صدى البلد

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية “مسافرون” للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن السياحة حاليا تشهد فترة متميزة من النمو بعد حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها البلاد والبنية التحتية المتميزة من طرق وغيرها.

وأوضح عبد اللطيف أن العالم حاليا يتجه إلى تحقيق نوع من التكامل والتحالفات المختلفة لدعم بعضه البعض وتحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكدا أن التكامل السياحي المصري العربي مهم جدا في هذا التوقيت ويعود بالفائدة على تنشيط السياحة الوافدة للمنطقة العربية من مختلف بلدان العالم، وكذلك تنشيط السياحة العربية البينية.

وذكر مثالا بوجود تكامل مصري عربي في العديد من المجالات، ومنها الشراكة التكاملية الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، وهذه الشراكة من الممكن تطبيقها أيضا في إطار شراكة سياحية قائمة على برامج سياحية مشتركة يتم تسويقها للعالم كله لزيارة هذه الدول ضمن برنامج سياحي جديد يتم استحداثه ليضم هذه الدول وبعضها البعض.

ونوه عبد اللطيف الى ضرورة الاهتمام بإعداد برامج سياحية مشتركة تجمع بين مصر والدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر وجميع الدول الشقيقة بالمنطقة، باستخدام أدوات وعناصر الجذب السياحي بهذه الدول، واستثمار شركات الطيران القوية لهذه الدول في جذب سياحة من مختلف بقاع العالم.

وشدد على ضرورة تسهيل منح التأشيرات وبرامج سياحية تجمع بين هذه الدول، والاشتراك في تسويقها خارجيا وبالمعارض والبورصات السياحية العالمية، وتوفير خطوط طيران لاستيعاب السياحة المتوقعة، واستهداف أسواق بعينها لتسويق هذا البرنامج بها، فيمكن أيضا تنويع البرامج السياحية لتشمل على سبيل المثال السياحة الشاطئية والتاريخية والترفيهية والدينية وغيرها من الأنماط التي تتمتع بها هذه الدول.

وأكد أن هذا النوع من التكامل السياحي ببرامج سياحية وعروض وتكلفة مادية مناسبة سيستقطب بشكل عام الملايين من السياح من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن القادمين من أمريكا يستغرقون فترات طويلة في السفر لزيارة منطقة الشرق الأوسط، ويفضلون زيارة أكثر من دولة بالمنطقة في برنامجهم.

وأضاف الدكتور عاطف عبد اللطيف: “الشراكات التكاملية الصناعية والتجارية بين مصر والعديد من الدول الشقيقة ستسهل عملية التكامل السياحي لأننا قطعنا شوطا طويلا في تحقيق تكامل صناعي يقوم على استثمارات وصناعات مشتركة بين هذه الدول، ويمهد لتحقيق تكامل سياحي لا يقل أهمية عن التكامل الصناعي من حيث تحقيق وفرة في العملة الأجنبية واستقطاب استثمارات سياحية قوية وتوفير فرص عمل كبيرةً”.
 

الاستقرار الأمنى والسياسى الإستقرار الأمنى الدكتور عاطف عبد اللطيف الجذب السياحي السياحة الوافدة الشراكة التكاملية الصناعية

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