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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احذر.. 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

تحذر من 7 أعراض..
تحذر من 7 أعراض.. إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

كشف الدكتور مدحت عبد الحليم، استشارى الباطنة والكلي، عن 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه فورا إلى المستشفى فورا.

يأتى ذلك في إطار دور الأطباء فى عملية التوعوية الصحية ببعض العادات الصحية الخاطئة، لما لها من آثار بالغة على أجهزة الجسم، واتباع نظام غذائي سليم لحياة صحية آمنة.

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تحذر من 7 أعراض: إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

وحدد استشارى الكلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الـ7 أعراض التي يجب عليك التوجه إلى المستشفى إذا ظهرت، وجاءت على النحو التالي:

1. الغثيان والقيء: يمكن أن تشعر بالغثيان والقيء بعد تناول الطعام الملوث بالجراثيم أو السموم.

2. الإسهال: يمكن أن تظهر أعراض الإسهال وتقلص الحركة الأمعائية بعد تناول الطعام الملوث.

تحذر من 7 أعراض: إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

3. الألم البطني: يمكن أن تشعر بألم في البطن أو القولون بعد تناول الطعام الملوث.

4. الحمى: يمكن أن تصاب بحمى مع تسمم الغذاء، وتشعر بالتعب والإرهاق.

5. الصداع: يمكن أن تشعر بصداع شديد ودوخة بعد تناول الطعام الملوث.

6. العرق الزائد: يمكن أن تشعر بالعرق الزائد والجفاف بعد تناول الطعام الملوث.

7. العسر في التنفس: في حالة حدوث تسمم غذائي شديد، يمكن أن يتسبب في صعوبة في التنفس والتوتر الشديد.

وقال “عبد الحليم”: “إذا شعرت بأي من هذه الأعراض بعد تناول الطعام، عليك التوجه للطبيب فوراً، يمكن أن تكون هذه الأعراض خطيرة وتشير إلى حدوث تسمم غذائي شديد يحتاج إلى علاج فوري”.

وأضاف أنه يمكن للطبيب تشخيص التسمم الغذائي ووصف العلاج المناسب، وغالباً ما يتضمن العلاج تعويض الجسم عن السوائل والمعادن التي فقدها بسبب التسمم، وتناول الأدوية لتخفيف الأعراض وعلاج الإسهال والتقيؤ. 

تحذر من 7 أعراض: إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

وأوضح استشارى الكلى أنه يمكن للطبيب تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء فحص للتحقق من نوع الجرثومة أو السم التي تسببت في التسمم وتحديد العلاج اللازم بناءً على ذلك، لذلك، إذا شعرت بأي من هذه الأعراض عليك التوجه للطبيب فوراً. 

تحذر من 7 أعراض: إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

وأشار إلى أنه يمكن الوقاية من التسمم الغذائي عن طريق تجنب تناول الأطعمة غير النظيفة، وغسل اليدين جيداً قبل تناول الطعام، وتخزين الأطعمة بطريقة صحيحة، وتجنب تناول الأطعمة المتعفنة أو الفاسدة.

أستشاري الباطنة الـ 48 ساعة المقبلة أجهزة الجسم 48 ساعة المقبلة اتباع نظام غذائي الطعام الملوث التوتر الشديد الجرثومة الوقاية من التسمم الغذائي الوقاية من التسمم صعوبة في التنفس كشف الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الباطنة والكلي عن 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه فورا إلى المستشفى فورا ​​​​​​​health

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