شوبير يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى جمهور النادي الأهلي، بشأن أهمية دعم الفريق الأحمر بشكل قوي في المواجهة المقبلة أمام فريق الوداد المغربي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الدولة نجحت بشكل رائع في الموافقة على حضور 50 ألف مشجع في القلعة الحمراء، للقاء الوداد المغربي بعد تدخلات قوية من جانب الجميع في هذا الملف".

وأضاف :"أتمنى من الجماهير أن يكون هناك حالة من الالتزام الجيد والايجابي في التشجيع حيث يحتاج الفريق بشدة إلى دعم جماهيره".

وتابع :"في لقاء الإياب أمام الترجي كانت الأمور محسومة بسبب نتيجة لقاء الذهاب، ولكن أمام الوداد الأمر مختلف".