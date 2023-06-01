ضبط 6 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ - الزرقا) وأقسام شرطة (أول دمياط - رأس البر - السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – عدد 2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (8 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .