نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على فيس بوك

يشهد الان موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولا لكشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس ، حيث بدأت المدارس تنشرها على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

كان قد اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة (دور أول )

بنسبة نجاح (85.1)٪

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ( 100 %) .

واعتمد محافظ القاهرة أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة لمدارس المكفوفين بنسبة نجاح (88 % )، واعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة لطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح (97.1 %) ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة المهنية بنسبة نجاح (84.9 % ) ، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الرياضية بنسبة نجاح (74.3% .)

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة " الدور الأول " ، وجاءت نسبة النجاح 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة ٢٥٥ طالب وطالبة .



وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة للقسم المهني 91,67% ، كما جاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.

وقالت مديرية تعليم الجيزة إن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx



نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023