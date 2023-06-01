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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء الـ 10 الأوائل بالشهادة الإعدادية في الجيزة

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

حصل موقع صدى البلد الإخباري على اسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الجيزة.

وجاءت أسماء الأوائل كالتالي:

أوائل الشهادة الإعدادية في الجيزة

كان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 ( الدور الأول )، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة .

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  والمكفوفين ١٠٠ % .

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الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة مديرية التربية والتعليم بالجيزة مرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي

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