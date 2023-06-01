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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية تكريم العاملين بكلية الهندسة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

أقام الدكتور عمر محمد الحسينى، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، احتفالية للعاملين بكلية الهندسة جامعة عين شمس كأحد العناصر الرئيسية المكملة في تحقيق الإنجازات في مسيرة الكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور  محمود المتينى، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أكرم فاروق محمد عبد اللطيف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (مقرر الاحتفالية)، والدكتور أحمد محمد منيب الصباغ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وافتتح الدكتو  محمود المتينى، رئيس الجامعة، فعاليات الاحتفالية، وتحدث  للحاضرين من العاملين بالكلية، موجهاً كلمة لتحفيزهم خلال الفترة المقبلة وتوجيه الشكر لجميع العاملين في جامعة عين شمس بشكل عام على دورهم في إنجازات جامعة عين شمس.

كما تحدث  الدكتور عمر محمد الحسينى، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، موجهاً حديثه لجميع العاملين بالكلية ودورهم الكبير في مسيرة الكلية بالتزامن مع حصول الكلية على المركز الثانى في جائزة التميز الحكومى.

بدأت فعاليات احتفالية كلية الهندسة جامعة عين شمس بالوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح الزملاء الإداريين، والذين وافتهم المنية خلال الفترة الماضية، ودعوة أقارب أو ممثلي زملائنا العاملين المتوفين لاستلام شهادات تقدير.

وتم تكريم العاملين في كلية الهندسة جامعة عين شمس من الإداريين والفنيين والعمال المحالين للمعاش لبلوغهم السن القانونية خلال الثلاثة أعوام الماضية، وتم التكريم وفقاً للهيكل الإدارى داخل القطاعات الرئيسية.

ثم انتقلت الكلمة للدكتور أكرم فاروق محمد عبد اللطيف، وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإعلان عن نتيجة مسابقة تقييم الإدارات المتميزة لعام 2023م وتسليم الجوائز للإدارات الفائزة.

كلية الهندسة جامعة عين شمس احتفالية عين شمس الهندسة

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