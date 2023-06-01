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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال تكريم حفظة القرآن.. المحرصاوي: الأزهر سيبقى شامخاً بجهود شيخه وعلمائه الأجلاء|صور

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن

قال الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الأزهر سيبقى شامخاً بجهود شيخه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وعلمائه الأجلاء، وطلابه من شتى الجنسيات وعلمه النوراني الذي يقصده طلاب العالم الإسلامي من كافة بقاعه، لينهلوا من علوم القرآن والشريعة بوسطية واعتدال، وليكونوا حماة للدين في مواجهة الفكر المتطرف.
جاء ذلك خلال احتفال المنظمة بتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، التي قد أعلنت عنها المنظمة مسبقاً وأجريت فعالياتها واختبارات المتقدمين لها في شهر رمضان الماضي، وقد أسفرت النتائج عن فوز 23 طالباً وطالبة من جنسيات متعددة.
وأقيمت فعاليات الاحتفال بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر.
وأشاد المحرصاوي بجهود المنظمة في مواجهة الفكر المتطرف من خلال الدورات التدريبية التي تواكب متطلبات العصر، وسوق العمل لدى الشباب في كافة المجالات، فضلاً عن إجراء المسابقات الثقافية والمعرفية والقرأنية.
من جانبه، أشاد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بالجهود المبذولة في نجاح هذه المسابقة التي أجرتها المنظمة بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالمستوى الذي ظهر به الطلاب الوافدون في حفظ القرآن الكريم ومتن الشاطبية ومتن ألفية ابن مالك.
وأشار إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين في كافة المجالات، لأنهم هم من سيحملون اسم الأزهر في بلدانهم. 
فيما أشادت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين بالدور الذي تقوم به المنظمة والخدمات التي تقدمها للطلاب الوافدين في إقامة مثل هذه المسابقات.
وقالت "أبوالعينين"، إن المؤسسة تدعم مسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين لتكون حافزاً وتشجيعاً لهم في مسيرتهم التعليمية بالأزهر الشريف.
كما وجّه الدكتور عبدالدايم نصير الأمين العام للمنظمة الشكر لمؤسسة أبوالعينين وللتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على رعايتهم لهذه المسابقة والجهود التي بذلت خلالها، والتي قد تضمنت إحياء لإرثِ علمي عظيم، من متون قرآنية ولغوية، مطالباً بأن تستمر المسابقة على هذا المنهج لإحياء هذا التراث العلمي.

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