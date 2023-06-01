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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ "اللغة العربية" بالمنصورة بحصولها على ضمان الجودة والاعتماد

صدى البلد

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى أسرة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة برئاسة الدكتور عادل الطنطاوي، عميد الكلية، والدكتور محمد فرغلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحميد بدران، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الحسيني القهوجي، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية؛ بمناسبة حصول الكلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشاد مجلس جامعة الأزهر بجهود كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة التي تحمل على مدار سنوات عديدة مسئولية نشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في الحفاظ على الهوية الإسلامية من خلال عنايتها ورعايتها للغة القرآن الكريم ووعائه.

جدير بالذكر أن كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة  تعد منارة علمية تشع بنور الوسطية والاعتدال في محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة لها في إقليم وسط الدلتا، ويشارك أعضاء هيئتها التدريسية في جميع الأنشطة المجتمعية التي تسهم في بناء الوطن والارتقاء به في الجمهورية الجديدة.

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