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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح الغزالة رايقة.. محمد أسامة يعود بـ "عشمه قاتله"

صدى البلد

يستعد المطرب محمد أسامة الشهير بأغنية "الغزالة رايقة" لطرح أغنية جديدة تحمل طابع درامي لأول مرة، والأغنية تحمل اسم "عشمه قاتله" وهي من كلمات أيمن عز وألحان محمود شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

"عشمه قاتله".. ستكون أولى أغاني أسامة هذا الموسم ضمن ميني ألبوم جديد يحضر له حاليا مع مدير أعماله ومنتج أغانيه تامر عبد المنعم ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين وموزعين الموسيقى منهم عزيز الشافعي،تامر حسين، ومدين ،أحمد حسن راؤول ،أيمن عز، محمود شحاته، وسام عبد المنعم ويحيي يوسف.

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يذكر أن محمد أسامة  انتهى مؤخرا من تسجيل ديو جديد يجمعه بالنجم اللبناني "جو أشقر" يحمل اسم "يحيا السهيرة #روقان" وهي من كلمان أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف وصورت بطريقة الفيديو كليب علي أن يتم طرحها في منتصف شهر يونيو عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، كما يحضر أغنية جديدة ستكون ديو أيضا مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر بشكل دعائي لأحد الأفلام في صيف ٢٠٢٣.
 

أحمد حسن راؤول أحمد حسن أغنية الغزالة رايقة أغنية جديدة المطرب الشعبي محمود الليثي المطرب الشعبي

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