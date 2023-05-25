يعتبر من أصعب الأعمال .. فاطمة محمد تبدع في فن المونودراما| فيديو

قالت الفنانة فاطمة محمد، إن فن المونودراما يعتبر من أصعب الأعمال لأنه يعتمد على ممثل واحد يكون الحمل كله عليه، و يجب أن يجعل الجمهور مستمتع لمدة تصل إلى ساعة.

وأوضحت فاطمة محمد، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن عرضها التي تقوم به يمتد إلى ساعة و ربع، و تقوم فيه بالرقص و الغناء لايف و التمثيل، و تستعرض عدة رقصات منها" الأسباني، الصعيدي و الهندي".

وأشارت إلى أن العرض به العديد من التفاصيل و صعب، موضحة فكرة مسرحية "سيب نفسك" التي تقوم بها و دورها به "كناسة للشارع" و المشاكل التي تواجهها في العرض و كيفية حلها.