عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| طلاق بشرى.. ومقتل فنان في ظروف غامضة.. وسر انفصال حسن شاكوش وزوجته

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن بشرى وعبلة كامل وحسن شاكوش:

 مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه
 

عثرت السلطات البرازيليّة على جثة  الفنان جيفرسون ماتشادو مقيدا بشكل وحشي داخل صندوق خشبي دُفن في الفناء الخلفيّ لمنزل في حيّ كامبو غراندي.


 ربطوا ذراعه خلف رأسه.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق
 

كشف  جايرو ماغالهايس محامي أسرة ، الفنان جيفرسون ماتشادو تفاصيل العثور على جثته بعد غياب خمسة اشهر .

 

 
اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق
 تحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، والتي وصلت إلى المحاكم، مؤكدًا أنه لن يتحدث عن الأزمة لأنها تخصه وتخص أهل بيته وعرضه.

 

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل
 

كشف النجم رياض الخولي في تصريح خاص لصدى البلد عن موقف مؤثر مع النجمة عبلة كامل 

 

 

 بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل


كشفت الفنانة بشرى في تصريح خاص لصدى البلد ان الانفصال قد تم بينها وبين زوجها سالم هيكل بعد زواج دام لحوالي 3 سنوات.

بشري عبلة كامل حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف فيوتشر أمام إنبي في كأس مصر

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة وصول شيرين عبد الوهاب لمسرح جدة

الحكم بأحقية مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين

أخبار الفن : ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. وسر فقدان محمد محمود عبد العزيز لوزنه

محمد محمود عبد العزيز عن سبب فقدان وزنه: كنت أدخل العناية المركزة باستمرار

نسرين أمين: ولاد رزق 3 سيحقق نجاحا كبيرا وأحمد عز محترم

نسرين أمين ترد على أخبار زواجها: لا أحب التحدث عن حياتي الشخصية.. فيديو

عمرو سعد: أحمد سفير للهجة المصرية والجمهور يحب أغانيه.. فيديو

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

ترشيحاتنا

خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد

الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى أردوغان بمناسبة فوزه.. تعرف عليها

جنينة مول والرحاب ومدينتي.. إزاي تسجل قراءة عداد الغاز من ماكينة الخدمة الذاتية؟

كيف يسأل ملكا الموت من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن؟

آيفون الغلابة .. موبايل Realme بنفس شكل ومميزات iPhone بربع الثمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

بعد 46 عاما| لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا.. قصتهن مؤثرة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ