أخبار الفن| طلاق بشرى.. ومقتل فنان في ظروف غامضة.. وسر انفصال حسن شاكوش وزوجته

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن بشرى وعبلة كامل وحسن شاكوش:

عثرت السلطات البرازيليّة على جثة الفنان جيفرسون ماتشادو مقيدا بشكل وحشي داخل صندوق خشبي دُفن في الفناء الخلفيّ لمنزل في حيّ كامبو غراندي.

كشف جايرو ماغالهايس محامي أسرة ، الفنان جيفرسون ماتشادو تفاصيل العثور على جثته بعد غياب خمسة اشهر .



اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

تحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، والتي وصلت إلى المحاكم، مؤكدًا أنه لن يتحدث عن الأزمة لأنها تخصه وتخص أهل بيته وعرضه.

كشف النجم رياض الخولي في تصريح خاص لصدى البلد عن موقف مؤثر مع النجمة عبلة كامل



كشفت الفنانة بشرى في تصريح خاص لصدى البلد ان الانفصال قد تم بينها وبين زوجها سالم هيكل بعد زواج دام لحوالي 3 سنوات.