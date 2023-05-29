أخبار الفن| طلاق بشرى.. ومقتل فنان في ظروف غامضة.. وسر انفصال حسن شاكوش وزوجته

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن بشرى وعبلة كامل وحسن شاكوش:
مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه
عثرت السلطات البرازيليّة على جثة الفنان جيفرسون ماتشادو مقيدا بشكل وحشي داخل صندوق خشبي دُفن في الفناء الخلفيّ لمنزل في حيّ كامبو غراندي.
ربطوا ذراعه خلف رأسه.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق
كشف جايرو ماغالهايس محامي أسرة ، الفنان جيفرسون ماتشادو تفاصيل العثور على جثته بعد غياب خمسة اشهر .
اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق
تحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، والتي وصلت إلى المحاكم، مؤكدًا أنه لن يتحدث عن الأزمة لأنها تخصه وتخص أهل بيته وعرضه.
دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل
كشف النجم رياض الخولي في تصريح خاص لصدى البلد عن موقف مؤثر مع النجمة عبلة كامل
بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل
كشفت الفنانة بشرى في تصريح خاص لصدى البلد ان الانفصال قد تم بينها وبين زوجها سالم هيكل بعد زواج دام لحوالي 3 سنوات.