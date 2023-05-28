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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدي البلد..

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

عبلة كامل
عبلة كامل

كشف النجم رياض الخولي في تصريح خاص لصدى البلد عن موقف مؤثر مع النجمة عبلة كامل .

وقال رياض الخولي:" أثناء تصوير مسلسل سلسال الدم كانت تجلس عبلة كامل بجانبي ووقتها طلبت والدتي أن تكلمها ".

تابع :" والدتي بكت في التليفون أثناء التحدث معها ؛ ووجدت عبلة كامل تنزل منها الدموع ولكن بحرقة وهي على اذنها التليفون لان والدتي أخبرتها بحبها الشديد لها وأنها قامة كبيرة".

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عبلة كامل ومهرجان القاهرة السينمائي

 

علق أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، على مطالب تكريم الفنانة عبلة كامل ضمن دورة المهرجان المقبلة.


وقال أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "جالنا طلبات  تكريم كثيرة للفنانة علبة كامل، وهو شيء جميل وكلنا بنحب الفنانة عبلة كامل".

 

وأضاف أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي،: "عندما نحب شخص أبسط شيء نقدمه له هو احترام رغباته الشخصية"، مشيرا: "الفنانة عبلة كامل رافضة أنها تظهر للعلن ورافضة التكريم".

 

وأشار: "الفنانين أشرف زكي، والفنان يحيي الفخراني تواصلوا معها من قبل لتكريمها وهى رفضت الظهور الإعلامي ورفضت التكريم"، موضحا: "عبلة كامل تستحق التكريم، لكن إحنا لما نحب عبلة كامل ونحترم رغبتها، ولا يوجد جدال على أنها تستحق التكريم، لكن مينفعش نكرم حد رغما عنه".

رياض الخولى عبلة كامل مهرجان القاهرة السينمائي

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