التقطها سلطان النيادي .. صورة مثيرة لـ مصر من الفضاء

التقط رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة لمصر من الفضاء حيث غرد تعليقا عليها قائلا"هنا ‎مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين".



وكان رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، قد التقط صورة للعاصمة العراقية بغداد من الفضاء.

ووفق مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي أشار في منشور على فيسبوك، إلى أن النيادي، وثق بصورة جوية من الفضاء العاصمة بغداد ليلاً.

وقال النيادي تعليقا على الصورة التي التقطها لبغداد"بغداد‬ ليلاً من الفضاء.. بغداد دجلة والفرات.. بغداد الحضارة والتاريخ.. موطن بيت الحكمة التي جمعت العلماء ونشرت العلم للعالم".



وأضاف، "لولا بغداد لما وصلت البشرية إلى التقدم والازدهار الذي نعيشه اليوم".

والنيادي هو ثاني إماراتي يذهب في رحلة إلى الفضاء، بعد مواطنه هزاع المنصوري الذي استمر لثمانية أشهر في رحلة بمحطة الفضاء الدولية في عام