تكريم حفظة القرآن.. سمية أبو العينين: مصر منارة العلم وبلد الأمن والأمان

علقت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، على قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبو العينين الخيرية بتكريم عدد من الطلاب الوافدين المتميزين الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم.

وقالت سمية أبو العينين في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالعلم والعلماء وحفظة القرآن الكريم يتم تكريم الطلاب الوافدين المتميزين من حفظة القرآن الكريم".

وأضافت سمية أبو العينين: "أجرينا مسابقة لتحفيظ القرآن الكريم للطلبة الوافدين بالتعاون مع الأزهر الشريف".

وتابعت سمية أبو العينين: "مصر هي منارة العلم وتحتضن الطلاب من مختلف دول العالم، ومصر دولة الأمن والأمان".

وأكملت سمية أبو العينين: "الدين الإسلامي يكره الإرهاب والأفكار المتطرفة، والأزهر الشريف قادر على جمع كافة طلاب العالم المسلمين تحت راية الإسلام الحنيف".

