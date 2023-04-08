يوم اليتيم.. سمية أبو العينين: الرئيس يعطينا المثل والقدوة في العمل لصالح لبلد

أعربت السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، عن فرحتها بمشاركة الأطفال في "يوم اليتيم" الذي تنظمه المؤسسة، مشيرة إلى أنها ترعي الأطفال أبناء المؤسسة أجيال منذ الطفولة حتى التخرج، حتى تجهيز الفتيات للزواج.

وأشارت سمية أبو العينين خلال تصريحات لها عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى على هامش الاحتفال بيوم اليتيم- قائلة: لو الراجل توفاه الله فالسيدة بـ100 راجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن السيدة أم اليتيم هي من ستزاحم دخول الجنة يوم القيامة.

الرئيس السيسي

وتابعت سمية أبو العينين: نحن كمؤسسة نرعى الطفل اليتيم والمرأة المعيلة طول العام، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي نرعاهم منذ إنشاء المؤسسة في مجالات "الصحة والتعليم والتثقيف والتربية"؛ لأنه دور المؤسسات الخيرية في المجتمع.

واختتمت: قابلنا في التحالف الوطني ناس صادقة بتحب الخير من قلبها، ووفق قاعدة البيانات نظمنا العمل بالتوافق في كل القرى والنجوع تحت مظلة التحالف والرئيس السيسي، الذي يعطينا مثل وقدوة في العمل لصالح البلد؛ لأنه دورنا جميعا في المجتمع.