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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة أبو العينين الخيرية يكرمون الطلاب الوافدين الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم ..شاهد

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم من الوافدين

في خطوة تشجيعية مهمة لحفظة القرآن الكريم، قام التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومؤسسة أبو العينين الخيرية بتكريم عدد من الطلاب الوافدين المتميزين الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمقر الجامعة بمدينة نصر .

وحضر الحفل الاستاذة سميه ابو العينين نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري والثقافية والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر و عدد من الشخصيات الهامة والمؤثرة في المجتمع، بما في ذلك عدد من العلماء والشيوخ الذين يحظون بتقدير كبير في الأوساط الدينية والثقافية.

و تم تكريم الحفظة المتميزين لجهودهم وإنجازاتهم في حفظ القرآن الكريم. وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي  لدعم وتشجيع الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والدينية.

وقالت الاستاذة "سميه ابو العينين" نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابو العينين الخيرية  اقدم تحياتي وتحيات النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب واتقدم بالشكر لشيخ الأزهر على دعمه الدائم لنا وتشرفنا هذا العام بالتشارك مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى لدعم العمل الخيري في كل ربوع مصر تحت قيادة وتوجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعربت "أبو العينين" عن سعادتها البالغة بتكريم الطلاب الوافدين الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم  بجامعة الازهر ، مؤكدًا أن المؤسسة لم تتوانَ يومًا عن دعم وتكريم حفظة القرآن الكريم، بجانب القيام بدورها الاجتماعي والتثقيفي.

وقال الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر  ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أبلغكم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، نحن اليوم نكرم حفظة القرآن الكريم من الوافدين بالتعاون  التحالف الوطني للعمل الاهلي ومؤسسة ابو العينين الخيرية ونحن نقدم لهم الشكر  لنشطاتهم المتعددة مع المنظمة.

وأضاف اللواء اسامه يس نائب رئيس المؤسسة عن سعادته بتكريم الوافدين اليوم موضحا أنه تم التقدم للمسابقة اعداد كبير جدا وتم التصفيه بينهم ليتم تكريم 23 فائز اليوم.

وتعكس هذه المبادرة اهتمام التحالف الوطني للعمل الاهلي  بحفظة القرآن الكريم ، وتحفيز الشباب على تعلمه والسعي لتطوير مهاراتهم في هذا الصدد، وتعد جامعة الأزهر من أبرز المؤسسات التعليمية التي تضم مجتمعاً كبيراً من الحفظة والمتميزين في حفظ القرآن الكريم، وتحظى بدعم واهتمام من المؤسسات الخيرية والدينية.

وتأتي مبادرة  تكريم مؤسسة أبو العينين الخيرية لحفظة القرآن الكريم، كدليل على الدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسة في دعم الشباب وتشجيعهم على الاهتمام بالثقافة الدينية والتراثية، وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.

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الدكتور محمد حسين المحرصاوي الطلاب المتفوقين جهود التحالف الوطني النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب حفظة القرآن الكريم رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي سمية أبو العينين المنظمة العالمية لخريجي الازهر القرآن الكريم

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