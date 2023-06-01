نشرة المرأة والصحة .. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا من عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة خالد آل سيف في قصر زهران.

وخطفت الأميرة رجوة الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأبيض البسيط، محتشما، بالأكمام البسيطة المجسمة، طويل للأسفل يبرز قوامها الرشيق.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من مواجهة موجات عديدة من العواصف الترابية خلال هذه الفترة وبالفعل فإننا نتعرض لها بشكل متكرر خلال الأسابيع الأخيرة.

ترغب العديد من النساء في نقش الحناء على اليدين والقدمين خلال حفلات الزفاف والعديد من المناسبات الأخرى، ولكن قد ترغب بعض النساء في ازالة نقش الحناء ، مما يسبب لهن معاناه كبيرة .. لذلك نوضح بعض الطرق الفعّالة للتخلص من هذه النقوش وفقاً لموقع Pink villa