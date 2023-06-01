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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي: 

 

شاهد إطلالة الأميرة رجوة في عقد القران  

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا من عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة خالد آل سيف في قصر زهران.

وخطفت الأميرة رجوة الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأبيض البسيط، محتشما، بالأكمام البسيطة المجسمة، طويل للأسفل يبرز قوامها الرشيق.

 

 

 تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من مواجهة موجات عديدة من العواصف الترابية خلال هذه الفترة وبالفعل فإننا نتعرض لها بشكل متكرر خلال الأسابيع الأخيرة. 

 

بوصفات منزلية.. طرق فعالة لإزالة الحناء من اليد بسرعة ودون عناء

 

ترغب العديد من النساء في نقش الحناء على اليدين والقدمين خلال حفلات الزفاف والعديد من المناسبات الأخرى، ولكن قد ترغب بعض النساء في ازالة  نقش الحناء ، مما يسبب لهن معاناه كبيرة .. لذلك نوضح بعض الطرق الفعّالة للتخلص من هذه النقوش وفقاً لموقع Pink villa

أخطر الأمراض الأمير الحسين بن عبد الله الأميرة رجوة العواصف الترابية وصفات منزلية نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة

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