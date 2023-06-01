محتشمة وأنيقة.. شاهد إطلالة الأميرة رجوة في عقد القران

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا من عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة خالد آل سيف في قصر زهران.

وخطفت الأميرة رجوة الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأبيض البسيط، محتشما، بالأكمام البسيطة المجسمة، طويل للأسفل يبرز قوامها الرشيق.

عقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة

ونسقت مع الفستان الأبيض طرحة الفستان من التل الهادئ دون أي تكاليف، ووضعت الهير بيس على الرأس بطريقة جذابة وبسيطة.

كما اعتمدت على اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها دون ظهور مكلف، مما لفتت أنظار الجميع وتصدرت الترند بسبب البساطة والأناقة.

الأميرة الحسين والأميرة رجوة

مكان عقد القران

إقامة عقد القران في شرفة المراقبة وسط حدائق قصر زهران ذات المناظر الطبيعية الخلابة. حيث انسجم تصميم الشرفة الأنيق بتفاصيله من أقواس وأعمدة حجرية منحوتة مع الطراز المعماري للقصر المتمثل بأنماط التصميم الإسلامية والأرابيسك لتشكل حالة من الانسجام مع طبيعة الحفل.