انخفاض كبير.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية ويتراجع من أعلى مستوى بشهرين

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، مقابل سلة من ست عملات رئيسية، وسط توقعات بتخطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس تقييم الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بعد صدور بيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة ولامس أضعف مستوى له في أسبوع دون 104.00.

وانفض الدولار الأمريكي إلى الأسفل من أعلى مستوى في شهرين، مما يجعل السبائك أرخص لحاملي العملات الأخرى، حيث قلص المستثمرون الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب بعد بيانات الوظائف الأمريكية المتباينة يوم الخميس، حيث انخفض الدولار وسط توقعات بتخطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلى 1972.39 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1972.40 دولار.

كما ارتفع عدد الوظائف الخاصة بالرواتب في الولايات المتحدة بمقدار 278 ألفًا في مايو، متجاوزًا التوقعات بارتفاعها بمقدار 170 ألفًا، لكن بيانات منفصلة أظهرت أن عدد مطالبات البطالة الأمريكية الجديدة ارتفع بشكل متواضع الأسبوع الماضي.