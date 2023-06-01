عملة بريكس.. دول جديدة تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

قال الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، إن التخلي عن الدولار الأمريكي سيحرر الدول النامية من "العقوبات والابتزاز والعدوان والافتراء" التي تفرضها واشنطن.

وقال دياز كانيل، في مقابلة مع شبكة "آر تي" الروسية، إن “وضع الدولار كعملة احتياطية في العالم يمكن الولايات المتحدة من اتباع سياسة الهيمنة العدوانية لبناء الجدران وفرض العقوبات العقابية والابتزاز والعدوان والافتراء".

أضاف أن "بريكس توفر بديلا رائعا للتكامل الاقتصادي، خاصة للاقتصادات النامية.”

منذ أن تم تأسيسها في عام 2001، نمت مجموعة بريكس من اختصار لخمسة اقتصادات ناشئة، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى تحالف غير رسمي تجاوز كتلة مجموعة السبع التي تقودها الولايات المتحدة في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولديه بنك تنمية خاص به، ويعتبر المملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين من بين 19 عضوا محتملا.

وسط دعوات لـ عملة بريكس مشتركة لتسوية فواتير التجارة، بدأ أعضاء المجموعة في إجراء المزيد من التجارة الثنائية بعملاتهم الخاصة، متجنبين الدولار الأمريكي.

وقال دياز كانيل: "أعتقد أننا بحاجة إلى الاعتراف بالدور الرائد لروسيا في تشكيل هذا العالم متعدد الأقطاب "، مشيرا إلى أن استمرار "إزالة الدولرة" سيؤدي إلى" تجارة أكثر شمولا وأكثر فائدة للطرفين "لأولئك الذين يرفضون الولايات المتحدة" الأكاذيب والوعود الفارغة”.

وعلى الرغم من أن كوبا ليست عضوا في مجموعة بريكس، إلا أنها كانت شريكا وثيقا لروسيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي، وتضاعفت التجارة بين موسكو وهافانا ثلاث مرات العام الماضي إلى 452 مليون دولار.

وزار نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو كوبا الأسبوع الماضي، حيث أعلن أن الشركات الروسية تخطط لمزيد من الاستثمار في قطاع السياحة في البلاد.