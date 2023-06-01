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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على هامش اجتماع الأصدقاء «بريكس».. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الهندي

وزير الخارجية السعودية
وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الهندي

التقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، بنظيره وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس".

وتطرق الجانبان، إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة فيما يخص إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس".

وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي عبد الرحمن الداود.

 

 

 

 

 

 

 

 

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