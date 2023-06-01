عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليوان الصيني.. تفاصيل

الروبل الروسي
الروبل الروسي

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، أمام الروبل الروسي بمقدار 2.85 كوبيل إلى 80.9657 روبل، وفقا لبيانات “بنك روسيا”.

كما انخفض اليوان الصيني بمقدار 0.68 كوبيل إلى 11.3629 روبل، وارتفع اليورو بمقدار 7.55 كوبيل إلى 86.5764 روبل.

وحدد البنك المركزي الروسي أسعار الصرف الرسمية في أيام العمل باستخدام أسعار السوق لبورصة موسكو.

وفي وقت سابق، قال أليكسي زابوتكين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي، إن الروبل، مع نجاح السياسة النقدية لبنك روسيا، قد يصبح الوحدة النقدية الأكثر جاذبية لتسوية العمليات التجارية الأجنبية.

إعلان صادم من روسيا بشأن تصعيد الحرب في أوكرانيا

زيلينسكي يوجه رسالة شكر إلى الدول المنضمة لـ حزمة العقوبات ضد روسيا

وقال زابوتكين: "في حالة نجحنا في سياسة نقدية تركز على استقرار الأسعار، سيصبح الروبل الروسي تدريجياً الوسيلة الأكثر لتسوية العمليات التجارية الأجنبية. سيقلل الروبل من مخاطر العملة”.

وأضاف أن استعداد الشركات لإجراء تسويات بعملات "ليست مستقرة للغاية من حيث السعر" من المرجح أن يكون "محدودًا للغاية".

الروبل الروسي كوبيل الدولار الدولار الأمريكى اليوان اليوان الصيني اليورو البنك المركزي الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

سقوط لوحة إعلانات.. توقف حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر في القاهرة

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

موضوعات متعلقة

إعلان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن فضيحة تلقي بايدن رشاوى

خسائر ضخمة.. البنوك الأمريكية تواجه أكبر كارثة منذ 40 عامًا

اختفاء أوكرانيا .. جنرال أمريكي يكشف عن هدية بايدن الثمينة لـ بوتين

خيبة أمل .. زيلينسكي يكشف عن مصير أوكرانيا

إعلان صادم من روسيا بشأن تصعيد الحرب في أوكرانيا

التركيز على مناطق أخرى.. قائد القوات البرية الأوكرانية: أوقفنا عملياتنا في باخموت

الإعداد لنظام متعدد الأقطاب.. اجتماع عاجل بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الهندي

الأردن.. منح الآنسة رجوة آل سيف لقب أميرة بحفل قران ولي العهد

ترشيحاتنا

لأعضاء النقابة وأسرهم | إعلان مهم من الصحفيين بشأن مشروع العلاج

لحظة وصول عروس ولي عهد الأردن إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين

نقاط ضعف خطيرة.. ذعر في أمريكا بسبب تهديد البحرية الروسية

بعد سقوطها المروّع | لحظة تقطيع اللوحة الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر ..صور

200 ألف جنيه.. الإمام الأكبر يضاعف جائزة الأوائل في مسابقة حفظ القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ