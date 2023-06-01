الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليوان الصيني.. تفاصيل

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، أمام الروبل الروسي بمقدار 2.85 كوبيل إلى 80.9657 روبل، وفقا لبيانات “بنك روسيا”.

كما انخفض اليوان الصيني بمقدار 0.68 كوبيل إلى 11.3629 روبل، وارتفع اليورو بمقدار 7.55 كوبيل إلى 86.5764 روبل.

وحدد البنك المركزي الروسي أسعار الصرف الرسمية في أيام العمل باستخدام أسعار السوق لبورصة موسكو.

وفي وقت سابق، قال أليكسي زابوتكين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي، إن الروبل، مع نجاح السياسة النقدية لبنك روسيا، قد يصبح الوحدة النقدية الأكثر جاذبية لتسوية العمليات التجارية الأجنبية.

وقال زابوتكين: "في حالة نجحنا في سياسة نقدية تركز على استقرار الأسعار، سيصبح الروبل الروسي تدريجياً الوسيلة الأكثر لتسوية العمليات التجارية الأجنبية. سيقلل الروبل من مخاطر العملة”.

وأضاف أن استعداد الشركات لإجراء تسويات بعملات "ليست مستقرة للغاية من حيث السعر" من المرجح أن يكون "محدودًا للغاية".