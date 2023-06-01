تخصيص 10%؜ من دخلها | تحركات فعلية لـ جامعة حلوان لدعم وتطوير الأبحاث العلمية وإنماء الصناعات المحلية

رئيس جامعة حلوان:

مهتمون بالأبحاث التطبيقية لدعم الصناعة المحلية

جامعة حلوان :

تخصيص ١٠٪؜ من دخل الجامعة لدعم البحث العلمي

نائب رئيس جامعة حلوان :

البحث العلمي أداة لتحقيق التنمية

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة على ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .



وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية، والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية، حيث يعد مجال النانوتكنولوجي من المجالات الواعدة والقادرة على خدمة الصناعة المحلية بشكل مباشر.

وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

وأعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر.

و كشفت الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو أداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل على تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

ونظم مركز بحوث النانوتكنولوجي ورشة عمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من كليات الهندسة والتكنولوجيا والتعليم والفنون التطبيقية والعلوم والصيدلة، بهدف خلق فرق بحثية متعددة التخصصات في مجال النانوتكنولوجي من الباحثين في هذا المجال من التخصصات المختلفة داخل الجامعة، وتعظيم دور مركز بحوث النانوتكنولوجي البحثي داخل الجامعة وخارجها.



وشهدت الورشة عرض المشاركين لاهتماماتهم البحثية والمشروعات المشاركين بها في عدة محاور أساسية شملت تطبيقات النانوتكنولوجي في مجال أنظمة التوصيل الدوائي الجديدة، تصنيع المواد النانونية، المواد المتقدمة، مواد التسميد النانونية، وتطبيقات النانوتكنولوجي في المواد المستخدمة في مجالات الطاقة.



وأكدت الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة أن مركز بحوث النانوتكنولوجي، أحد الكيانات البحثية الجديدة التي أنشأها قطاع الدراسات العليا والبحوث مؤخرا لدعم العملية البحثية في الجامعة وخدمة الباحثين في جامعة حلوان وخارجها ، حيث يوفر المركز البنية التحتية والتجهيزات المعملية التي يحتاجها الباحثين للمضي قدما بالبحوث في هذا المجال الواعد.

من جانبه، قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة إن النانوتكنولوجي هو أحد التقنيات التي تخدم العديد من التخصصات والذي يفيد العديد من التطبيقات التي تخدم الصناعة، وأن الجامعة لها خطة واضحة للاستفادة من مركز بحوث النانوتكنولوجي سواء من خلال الشراكات البحثية الداخلية بالجامعة أو المحلية مع الجهات البحثية والصناعية داخل مصر أو الخارجية بالتعاون مع جهات بحثية في دول خارجية وذلك من أجل تحقيق الغايات الاستراتيجية للجامعة من زيادة القدرة التنافسية للجامعة في البحث العلمي والابتكار، وتعظيم دور الجامعة الإنتاجي مع تعزيز التواجد الدولي للجامعة.