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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق مراسم افتتاح فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

انطلقت منذ قليل مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام.

وقد بدأ توافد السادة الحضور من الساعة السادسة مساء، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

يشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.

 

افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة محمود الخطيب الدكتور سعد شلبي فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة

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