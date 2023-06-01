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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق كلي لـ المحور 12 ساعة أعلى نفق وادي النيل

غلق محور ٢٦ يوليو
غلق محور ٢٦ يوليو

أعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر والقيام بالاعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم ازالة كبارى المشاة المتعارضة مع المشروع . 


لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلى بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاه الثاني الكائن بالإتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديداً أعلى نفق وادى النيل نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق) وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ حتى الساعة ١٢ ظهراً بنفس اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢.


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات . 


لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-


اولاً: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو 
- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته .


۲ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخري الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً الى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين .


ثانياً : الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-
١- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته


٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً الى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.


وتؤكد محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لتسهيل حركة سير المركبات .

غلق محور 26 يوليو التحويلة المرورية المدينة الصناعية حركة المركبات حي العجوز حي العجوزة كوبري ١٥ مايو محافظة الجيزة محطة وادي النيل مشروع المونوريل

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