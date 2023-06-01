غلق كلي لـ المحور 12 ساعة أعلى نفق وادي النيل

أعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر والقيام بالاعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم ازالة كبارى المشاة المتعارضة مع المشروع .



لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلى بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاه الثاني الكائن بالإتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديداً أعلى نفق وادى النيل نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق) وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ حتى الساعة ١٢ ظهراً بنفس اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات .



لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-



اولاً: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو

- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته .



۲ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخري الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً الى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين .



ثانياً : الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-

١- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته



٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً الى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.



وتؤكد محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لتسهيل حركة سير المركبات .