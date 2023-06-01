صحفي سوداني: الأوضاع في دارفور متدهورة ويوجد عمليات سلب ونهب كبيرة.. فيديو

أكد عيسى دفع الله، الصحفي والمحلل السياسي السوداني، من دارفور، أن دارفور تشهد أزمة إنسانية كبيرة ، موضحًا أن الأوضاع في الأراضي السودانية الشقيقة أصبحت صعبة .

وضع دارفور

وقال " دفع الله" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" تقديم الإعلامى مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، إن دارفور تشهد خلال الأسابيع الماضية بعض المعارك الضارية .



ونوه عيسي دفع الله إلى أن هناك نهب في مقارات البعثات الأجنبية والتي ترتب عليها نهب واسع للمحلات التجارية، بجانب نهب المواطنين وتشريدهم من بيوتهم.





وأكد "الصحفى السودانى والمحلل السياسي السوداني" أن هناك احتياحات واسعة من قبل ميليشيات الدعم السريع للمنظمات ومقرات البعثات الأجنبية.