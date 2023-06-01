أزمة طاقة.. ألمانيا تستعد للعودة إلى الفحم في الشتاء

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اقترح إعادة استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تم إيقاف تشغيلها في الشتاء المقبل، على الرغم من دعوته السابقة للإلغاء التدريجي للطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030.

وأوضح هابيك، أنه “سيتم إيقاف تشغيل وحدات الطاقة الاحتياطية لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم في نهاية يوليو ويمكن البدء مرة أخرى في الشتاء بتصريح خاص يمكن الحصول عليه من الاتحاد الأوروبي”.

ونقلت “بيلد”، عن هابيك قوله في كلمة ألقاها في مستشارية الدولة في بوتسدام: "نحتاج إلى احتياطيات إضافية من الطاقة الإنتاجية لفصل الشتاء".

في وقت سابق، تحدث وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن الرفض الكامل للكهرباء التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، لكن في ولايات براندنبورج وساكسونيا وساكسونيا أنهالت الفيدرالية، يقول الخبراء إن الرفض لن يحدث حتى عام 2038.