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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمل استفزازي متهور .. روسيا تتوعد ألمانيا بعد إغلاق 4 قنصليات

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا

نددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بالعمل الاستفزازي المتهور بعد إغلاق برلين 4 قنصليات روسية على الأراضي الألمانية، محملة الأخيرة مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية إنها سترد على قرار ألمانيا "الاستفزازي"، مؤكدة أن الإجراءات الألمانية الاستفزازية والخطيرة لن تمر دون رد، حسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وطلبت ألمانيا اليوم الأربعاء من روسيا إغلاق أربع من أصل خمس قنصليات تابعة لها في ألمانيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وضعت موسكو قيودًا على الحد الأقصى لعدد أفراد موظفي السفارة الألمانية والهيئات ذات الصلة، الذين يمكنهم البقاء في روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم إن برلين ألغت تراخيص أربع من أصل خمس قنصليات روسية في إجراء انتقامي ضد موسكو.

وصرح متحدث باسم الوزارة للصحفيين بأن الإجراء يهدف إلى توفير "تكافؤ في الأفراد والهياكل" بين البلدين.

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