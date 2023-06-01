خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل إثبات قدرة الله .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك اختلافا بين الناس حال وقوع الظواهر الطبيعية مثل الرياح أو السيول أو الزلازل، فالبعض يهون منها ويعتبرها شيئا عاديا ومتكررا والبعض الآخر يفهم أنها رسالة من الله.





وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذه الظواهر ربنا بيوريك قدرته وأنه يقدر يقلب الدنيا فى ثوان والعاقل يستمد من ذلك دروس، شوف حصل من فترة زلزال فى دولتين متجاورتين وأطاح فى ثوان بـ40 ألف نسمة، العدد رهيب وفي حد قدر يحتج أو يواجه هذا الشر، شوفت حد قدر يعمل محضر الدول العظمى عرفت تواجه الظواهر اللى بتحصل عندها، دى قدرة ربنا فى ثوانى معدودة يغير الحال إلى حال آخر".



واستكمل: "دى الرسالة اللى تخليك مطمن أن الله على كل شيء قدير، ويا مظلوم اطمئن الله يقدر أن يقلب لك الكون وربنا يغير الكون في ثوان، وشوية الرياح يفهم منها أن الذى صنع الطبيعة هو الذي يقدر على إيقافها".



