ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية والطقس تعيشها محافظات الجمهورية، نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت البلاد اليوم الخميس 1 يونيو 2023، وصاحبها رياح عاتية محملة بالأتربة والرمال، مصحوبة أحيانا بسقوط أمطار على عدد من المناطق تتفاوت حدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

وفاة المهندسة رانيا مصطفى

وتسببت العاصفة الترابية في بعض الأضرار والحوادث وسقوط للأشجار واللوحات الإعلانية، والتي أحدثت إصابات بعدد من المواطنين وأدت لمقتل إثنين من بينهما المهندسة الشابة رانيا مصطفى عضو مجلس نقابة المهندسين.

ونعى المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر بكل الحزن والأسى المهندسة رانيا مصطفى التي وافتها المنية إثر حادث أليم نجم عن سقوط إحدى اللوحات الإعلانية في مدينة العاشر من رمضان بسبب العاصفة الشديدة التي ضربت البلاد اليوم.

وتقدم النبراوي بخالص العزاء لأسرة المهندسة رانيا مصطفى وذويها، قائلا: "أدعو المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته".

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلفت إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ بورود إشارة من مستشفى الهلال في مدينة العاشر من رمضان بوصول المهندسة رانيا مصطفى، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفاة التي أودت بحياتها إثر سقوط لافتة إعلانات عليها بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بالقرب من أحد المولات التجارية بجوار جمعية مستثمري العاشر من رمضان في دائرة ونطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثة حدوث كسر في الجمجمة جراء الحادث أودى بحياة المتوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فتح تحقيق في وفاة مواطنة

وأخطرت جهات التحقيق في مدينة العاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات.

‏قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة للتنسيق المستمر على مدار الساعة مع غرف العمليات والأزمات في المحافظات المصرية للتدخل السريع لمواجهة الطوارئ التي حدثت بسبب العاصفة الترابية.

‏وتابع قاسم - خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرياح المحملة بالأتربة أدت الى سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة بالقرب من منطقة حدائق القبة وعلى الفور انتقلت القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة برئاسة نائب محافظ المنطقة الشمالية وتبين أن الحادث تسببت في تحطم ثلاثة سيارات و دراجة بخارية وتوقف حركة المرور على كوبري أكتوبر.

وأضاف أنه تم الدفع بسيارات إسعاف حيث تبين وفاة أحد المواطنين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم الى المستشفى وأيضا كان هناك سقوط لبعض الأشجار وأعمدة الإنارة في عدد من أحياء محافظة القاهرة.