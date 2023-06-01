وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بسبب موجة الطقس السيئ

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار الذى تتعرض له بعض محافظات الجمهورية وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية وغرفة العمليات بالوزارة.

كما وجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

وتلقى وزير التنمية المحلية تقريراً مساء اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة جهود المحافظات على مدار اليوم الخميس لموجة عدم الاستقرار في الطقس والرياح الشديدة والأمطار التي تعرضت لها العديد من المحافظات.

وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة إلى تعرض بعض المحافظات لحالة من عدم استقرار الطقس ونشاط لحركة الرياح محملة بالرمال والأتربة ومصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وأوضح التقرير إلى سقوط لوحة إعلانية على كوبرى أكتوبر بمحافظة القاهرة بالقرب من منطقة حدائق القبة، وعلى الفور إنتقلت القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، كما تبين أن الحادث تسبب في تحطم 3 سيارات ملاكى ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبرى في الاتجاهين وتم الدفع بسيارات الإسعاف حيث تبين وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 أخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأشار التقرير كذلك إلى سقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة ومنزل خال من السكان في عدد من الأحياء بمحافظة القاهرة ولوحة إعلانية بمنطقة حي غرب بالقاهرة وتم السيطرة على الموقف ولم ينتج عن تلك الحوادث أي إصابات أو خسائر في أرواح المواطنين.

وأضاف تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أن محافظة الجيزة تعرضت لأمطار خفيفة ومتوسطة في العديد من الأحياء والمدن وكذا عواصف ترابية شديدة وانخفاض في مستوى الرؤية وسقوط بعض الأشجار في عدد من شوارع حى الدقى ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح وتم التعامل الفوري مع الموقف من قبل رئيس حي الدقى اللواء أحمد عبدالفتاح بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف تقرير الغرفة كذلك إلى سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح صاحبها رعد كثيف ولم تسفر الأمطار عن تجمعات للمياه وتقوم أجهزة المحافظة بفرض الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ وسقوط أمطار وفقاً للخطة التي تم وضعها للتعامل مع الموقف.

وأشار التقرير إلى تعرض محافظة القليوبية إلى عواصف ترابية وأمطار خفيفة بمراكز ومدن المحافظة ولم تتسبب في أي تجمعات للمياه، كما تسبب سوء الأحوال الجوية والرياح والعواصف في سقوط مأذنة مسجد بمركز القناطر الخيرية ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، كما تم التعامل مع بعض الأشجار التي سقطت في عدد من المراكز والمدن من بينها قليوب البلد.

وفى محافظة المنوفية أشار التقرير إلى تعرض المحافظة لرياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة مدن المحافظة، والتي تسبب في سقوط عدد من أعمدة الكهرباء وتم التنسيق مع شركة الكهرباء والتعامل مع الموقف دون أي خسائر في الأرواح.

وأوضح تقرير غرفة العمليات أن محافظات الإسكندرية و دمياط والدقهلية تعرضتا لأمطار خفيفة متوسطة على بعض المناطق ولم تتسبب في أي تجمعات للمياه وتم السيطرة على الموقف.

وفى محافظة السويس تم إغلاق ميناء السويس لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية الأفقية وكذا غلق مينائى السخنة والأدبية.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية، وطالب الوزير غرفة العمليات باستمرار المتابعة للوضع في المحافظات والتأكيد على القيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري مع أى مستجدات.

وشدد اللواء هشام آمنة علي استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية، وناشد " آمنة " المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.