مفاجأة.. عودة بن شرقي للزمالك ..ناقد يحسم الجدل

قال الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، إن عودة أشرف بن شرقي إلى الزمالك صعبة جدا خاصة أن راتبه يتخطى الـ2.5 مليون دولار .

وقال هاني عبد الصبور في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، موسيماني تلقى عرضا شفيها من أحد المسئولين في نادي الزمالك لاستطلاع رأيه في تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وأشار هاني عبد الصبور، إلى موقف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك في مهب الريح في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عدم رضا جماهير الفارس الأبيض.

