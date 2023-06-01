على من تقع مسؤولية التخبيب؟ خبيرة أسرية توضح

قالت الدكتورة شيماء علام الاستشاري الأسري، إن تخبيب الزوجة على زوجها يأتي نتيجة كثرة المشاكل الزوجية بين الرجل والمرأة وتريد مشاركة أحد الأشخاص لمشاكلها من أجل سماع وجهة نظر مختلفة من أجل الوصول إلى حلول.

وأضافت الدكتورة شيماء علام خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك فئتين من المحامين حال لجوء الزوجة إليهم لرفع دعوى طلاق ، النوع الأول يدفعها للطلاق من أجل الارتباط بها، بينما الآخر يحاول الصلح بينهما.

تابعت الاستشاري الأسري ، الرجل هو المسئول عن التخبيب لأن الزوجة لم تعلم نوايا الراجل سواء كانت طيبة أم خبيثة ومن ثم فهي بريئة من هذا الأمر.

