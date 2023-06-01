بسبب العواصف.. وزارة البيئة تنصح أصحاب الأمراض الصدرية بعدم الخروج من المنازل

علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة علي مشاهد اليوم حيث تغير الطقس فجأة وهبوب عاصفة ترابية.



وتابعت ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" قائلة:" المشهد اليوم جديد علينا لكنه ليس جديدا علي ظواهر تغير المناخ".



وقالت وزيرة البيئة إن الدولة المصرية استعدت خلال السنوات الماضية لرصد ظواهر تغير المناخ حيث يوجد 120 محطة لرصد التغيرات المناخية إضافة إلي جهاز إنذار مبكر لكشف الأماكن التي ستتركز فيها العواصف الترابية وملوثات الهواء.

الوزارة نوهت

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة نوهت اليوم في الواحدة ظهرا بحدوث تغيرات في الطقس، مطالبة أصحاب الأمراض الصدرية بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

https://fb.watch/kUHWSd-e3k/?mibextid=5Ufylb