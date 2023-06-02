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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أعرف قدر نبيك " في ندوة بمقر المجلس القومي للمرأة بسيناء

مبادرة اعرف قدر نبيك
مبادرة اعرف قدر نبيك بالمجلس القومي للمرأة بسيناء

نظمت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع  فرع المجلس القومي للمرأة بسيناء ،ندوة   "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" التى أطلقتها وزارة الأوقاف، وذلك تحت عنوان ( بيان فضل ومكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره).

تهدف الندوة، إلى التعريف والتذكير  والتعريف،  وبيان قدر نبينا (صلى الله عليه وسلم)، والإقتداء به فى كل مجالات الحياة، مع التأكيد على القيم الإنسانية، والوطنية والحضارية، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب.


القيم الإسلامية

 

 بدأ اللقاء بترحيب من إحسان داود الغالى،  مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ،و اكدت ان  هذه المبادرات الحيوية  لها أكبر الأثر فى إحياء القيم الإسلامية ، والمعاني الإنسانية  ، وأن المرأة قادرة على  غرس هذه المعاني لدى أبناءنا  .

 وأكد فضيلة الشيخ د. محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء فى كلمته خلال اللقاء، أن ديننا الإسلامي الحنيف، هو دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب، وحُبُّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ،واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب ، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان.
 

وأضاف فضيلة الشيخ محمد أبو اليزيد فى كلمته،  أنّ حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،  واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب الرسول (صلى الله عليه وسلم)،  لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه،

فنحن  نرسخ أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، فالإسلام لم يطلب منك مجرد العمل، بل يطلب منك اتقان العمل يقول (صلى الله عليه وسلم): “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”

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