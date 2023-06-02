موهبة رائعة .. نجم الأهلي يوجه رسالة لكولر بشأن نجم الفريق

أشاد الإعلامي مجدى عبد الغني بالنجم التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد تالقه مع منتخب تونس للشباب فى بطولة كأس العالم التي تقام الأرجنتين.

وكتب مجدى عبد الغني نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "محمد كريستو موهبة رائعة أتمني ياخد فرصته مع الأهلي وهيكون إضافة كبيرة بإذن الله.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.