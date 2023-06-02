أصدرت ألبين زوجًا من الصور التشويقية تعرض سيارة LMDh الخارقة الجديدة التي ستكشف عنها في سباق لومان 24 ساعة للتحمل في 9 يونيو.

وستتنافس السيارة الهجينة الجديدة في بطولة العالم للقدرة العام المقبل وستحل محل سيارة LMP1 السابقة التي كانت تتسابق في فئة Hypercar منذ إطلاق السلسلة.

البين تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة لسباق لومان

يمكننا أن نرى أن صانع السيارات الفرنسي قد أعطى السيارة واجهة منخفضة مع مصابيح أمامية LEDوأنف مدبب، ويُظهر الإعلان التشويقي أيضًا أقواس عجلات واضحة ، ونظام طلاء أزرق ، ومجموعة من عجلات قفل مركزي ملفوفة بإطارات سباق ملساء.

بعد إجراء بعض التعديلات على الصورة التشويقية، يمكن أيضًا أن نرى أنها ستأتي بمصابيح قيادة LED إضافية ولديها مصد أمامي معقد مع واثنين من فتحات الديناميكية الهوائية على كلا الجانبين.

البين تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة لسباق لومان

تتوفر تفاصيل أخرى بسيطة عن السيارة مثل أنها ترتكز على هيكل من صنع ORECA وأن فريق ألباين للفورمولا 1 "سيوفر خبرتهم الفنية لنقلها إلى مستوى الأداء اللازم للمناصب العليا"، وأكدت مجموعة السباقات أيضًا أنها ستقدم نموذجين للمتسابقين الجديد في بطولة العالم للقدرة وأن جلسات الاختبار ستبدأ هذا الصيف.

البين تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة لسباق لومان

سيتنافس متسابق ألباين في سلسلة بطولة العالم للقدرة الكاملة للعام المقبل، بما في ذلك سباق لومان 24 ساعة، وسيكون خصومها شركات آخرى شهيرة مثل تويوتا، وبورشه، وفيراري ، وبيجو، ولامبورجيني ، وبي إم دبليو ، وجليكنهاوس، وفانوال.

ستحتوي السيارة على محرك تم تطويره بواسطة ألباين ونفس مواصفات النظام الهجين 50 حصان مثل الإدخالات الأخرى، السيارات المتنافسة في فئة الهايبر كار بحد أقصى 670 حصان.