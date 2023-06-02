على رأسها ثنائي الوداد والترجي.. نجم الزمالك يكشف بالأسماء 15 صفقة منتظرة في الفريق

كشف أحمد دويدار ، نجم الزمالك الأسبق، عن 15 صفقة يفاوضها مسؤولو القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.



وقال دويدار عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك يجهز لميركاتو ضخم سيشهد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين موضحاً أن هناك 15 لاعب مرشح للانضمام للقلعة البيضاء.



وأشار إلى أن أبرز هذه الأسماء تتمثل في يحيى جبران قائد الوداد المغربي ومحمد علي بن رمضان نجم وسط الترجي التونسي.



وأوضح أن الزمالك يفاوض الثنائي التونسي رفيق كابو جناح إنبي وإلياس الجلاصي نجم وسط المصري مؤكداً أن هناك أسماء أخرى محلية مثل عبد الله بكري ومحمود حماده ثنائي فاركو وأحمد أمين أوفة مهاجم إنبي وناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر ويسري وحيد ظهير أيسر الترسانة.



وأشار إلى أن الزمالك يترقب موقف أيمن أشرف مدافع الأهلي الذي اقترب عقده من الانتهاء.