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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على لصين سرقا شقة سكنية بالشرقية

سرقة
سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة خاصته عن طريق "كسر باب بلكونة الشقة".

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية ) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وإخفائه المسروقات لدى المتهم الآخر، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، كما أرشدا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية القبض على لص المشغولات الذهبية سرقة مبلغ مالى شقة سكنية شرطة ميت غمر

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