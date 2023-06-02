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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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احترس العاصفة الترابية مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

حسبما أكدت هيئة الأرصاد الجوية في تحذيراتها بشأن العاصفة الترابية، فإن حالة الطقس السيء مصحوبًا بالعاصفة سيستمر حتى ليل اليوم الجمعة.

وكانت رياح شديدة وأتربة وضباب وأمطار، وعدد من الظواهر الجوية المتباينة رسمت أحداث أمس الخميس في القاهرة، التي ضربتها موجة طقس سيء أثرت على حركة المارة والسيارات.

العاصفة الترابية 

العاصفة الترابية اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أخبار الطقس في الأيام المقبلة ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع إذ تشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع المحافظات حتى يوم الأربعاء 7 يونيو، كما تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بداية من يوم السبت 3 يونيو بمعدل 5 إلى 5 درجات وذلك على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وعن أخبار الطقس الأيام القادمة في المحافظات ودرجات الحرارة لمدة أسبوع في مصر ذكر خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 2 يونيو استمرار ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، على أن يسود طقس معتدل الحرارة صباحا شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب وشمال الصعيد.

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