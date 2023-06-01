10 أضعاف.. وزارة البيئة تكشف قوة العاصفة الترابية اليوم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن العاصفة الترابية التي ضربت مصر اليوم زادت 10 أضعاف عن العواصف التي كانت تحدث سابقا.

وتابعت فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" قائلة:" المشهد اليوم جديد علينا، لكنه ليس جديدا على ظواهر تغير المناخ".



الدولة المصرية

وقالت وزيرة البيئة إن الدولة المصرية استعدت خلال السنوات الماضية لرصد ظواهر تغير المناخ حيث يوجد 120 محطة لرصد التغيرات المناخية إضافة إلي جهاز إنذار مبكر لكشف الاماكن التي ستتركز فيها العواصف الترابية وملوثات الهواء.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة نوهت اليوم في الواحدة ظهرا بحدوث تغيرات في الطقس، مطالبة اصحاب الامراض الصدرية بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.





https://fb.watch/kUHWSd-e3k/?mibextid=5Ufylb