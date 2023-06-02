برلماني يؤكد دور وزارة الزراعة حول الرقابة على استخدام المبيدات لزيادة الصادرات

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن رفض عددا من الدول الصادرات الزراعية المصرية، يدفعنا لمراجعة أنفسنا ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك، موضحا أن العشوائية وعدم وجود ضوابط لاستخدام المبيدات الزراعية يؤدي إلى هذا الأمر بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد القومي.

وأكمل البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الدولة المصرية اتجهت مؤخرا للتوسع فى حجم الصادرات بمختلف أنواعها، ومنها الصادرات الزراعية موضحا أن القطاع الزراعي يمثل جزئ كبير من الصادرات حيث تخطت صادرات العام الماضي 6 ملايين طن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تراجع حجم الصادرات الزراعية يؤثر سلبا على القطاع بشكل خاص، والدولة بشكل عام، حيث يعرقل جهود الدولة في الوقت الذي تسعى فيه لزياده الحصيلة الدولارية لدعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بها.

وأكد النائب أحمد البلشي على دور وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة في الرقابة علي استخدام المبيدات الضارة في الزراعة، مشددا على ضرورة العمل على توعية المزارعين بشأن استخدام المبيدات بشكل آمن.