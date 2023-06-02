عبدالله المغازي: مصر بحاجة إلى فكر استثماري غير تقليدي

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الرئيس السيسي أولى ملف الطاقة اهتماما كبيرا منذ بداية تولية حكم البلاد، حيث كانت تعاني مصر من مشكلات كبيرة في نقص الطاقة والغاز.

وأضاف "عبدالله المغازي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة طورت قطاع الطاقة، وقامت بإنشاء العديد من محطات الكهرباء، والذي ترتب عليها حدوث فائض في الطاقة، وإقامة ربط كهربائي مع الدول العربية والأوروبية.



واسترسل أن تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمار لمصر، متابعا: "الاستثمار في بعض الأحيان يحتاج إلى أفكار غير متوقعة ومجنونة".



وأكمل : الفكر التقليدي في الاستثمارات لن يعود بالنفع بشكل كبير، ولذلك نحن في حاجة إلى فكر استثماري غير تقليدي، لتصبح مصر بؤرة للاستثمار الدولي.