وزير خارجية أمريكا: روسيا انتهمت سيادة أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرئيس جو بايدن أكد ضرورة الاستعداد للعدوان الروسي، موضحًا أن روسيا عملت على انتهاك سيادة وسلامة أراضي عدد من الدول مثل أوكرانيا، حيث انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «وفي عام 2021 عملت روسيا على تعزيز قوتها العسكرية تمهيدا لعمليتها العسكرية الحالية في أوكرانيا، وعملنا في الولايات المتحدة على بعض الحلول الدبلوماسية للتعامل مع الوضع، وقلنا لبوتين إننا مستعدون للبحث عن المخاطر الأمنية وهذا ما كررته لوزير الخارجية سيرجي لافروف».

وتابع، أن بلاده حاولت منع الحرب من الحدوث، حيث تواصلت مع القادة الروسي: «وضعنا مسارين محتملين لموسكو؛ الأول هو المسار الدبلوماسي الذي من الممكن أن يؤدي إلى التعزيز الامني لأوكرانيا وروسيا ولكل أوروبا، أو المسار الثاني وهو المسار العدائي الذي سيكون له تداعيات خطيرة على الحكومة الروسية، والرئيس بايدن قال إننا يجب أن نكون مستعدين، وفي حال اختارت الحرب سنقوم بـ3 أشياء، أولا دعم أوكرانيا، ثانيا، فرض عقوبات صارمة على روسيا، ثالثا، تعزيز قدرات الناتو.