الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ينفذ دورة تدريبية للكوادر الهندسية بنيروبي

نفذ الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية برنامجا تدريبــيا في مجال "التعدين والفلزات " بالتعاون مع وزارة التعليم الكينية، وتحت رعاية وزير التعليم الكيني السيد ازيكيل ماشوجو بجامعة كينيا للتكنولوچيا بنيروبي لصالح 50 مهندسا من شباب الباحثين الكينيين خلال الفترة من 25 مايو إلي 2 يونيو 2023.

أشرف على تنفيذ هذا البرنامج البروفيسور عبد المنعم البطحجي الأستاذ بمعهد بحوث وتطوير الفلزات المصري التابع لوزارة التعليم العالي.



حضر حفل الاختتام وتسليم الشهادات للمتدربين السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق ووزير مفوض شيرين عادل إمام مدير إدارة العمليات بالصندوق، بالإضافة إلي السفير د. خالد الكثيري رئيس بعثة جامعة الدول العربية بنيروبي ، والبروفسير پول شيوندو نائب رئيس الجامعة الكينية والأساتذة وعمداء كليات الهندسة والسفراء و سفراء و ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية بنيروبي.



وألقى السفير محند صالح لعجوزي مدير عام الصندوق كلمة باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شكر فيها الحاضرين على تلبيتهم الدعوة لحضور فعاليات الاختتام وتوزيع الشهادات على المتدربين، كما تمنى التوفيق للمتدربين في حياتهم المهنية، مؤكداً اهتمام الأمين العام باستمرار دعم وتدريب الكوادر الإفريقية في شتى المجالات كما قام بتقديم نبذة عن الصندوق ونشأته وأنشطته المتنوعة لصالح الكوادر الإفريقية.



من الجانب الكيني، ألقى كل من نائب الرئيس وعمداء كليات الهندسة كلمات عبروا فيها عن امتنانهم للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وأبدوا تقديرهم البالغ للاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية لإفريقيا كما أشادوا بالمستوى العلمي والفني للبرنامج التدريبي في هذا المجال الهام وأكدوا جميعاً على أهمية البرامج التدريبية الفنية في المساهمة في بناء القدرات الكينية التي سوف تشارك في النهضة الصناعية بكينيا، و خاصة هذا المجال الذي يدخل في صناعات عديدة وهامة كالبترول والغاز.



وختاماً، شارك كبار المسئولين من الحاضرين وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية السفير الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق في توزيع شهادات التخرج على المشاركين.



للإشارة، قامت وسائل الإعلام الكينية بتغطية الحدث وتصويره وتم نشر الخبر في الصحف القومية و الموقع الخاص بالجامعة الكينية.